Mau tempo volta a atingir o concelho de Almeirim nas próximas 48 horas

O concelho de Almeirim vai estar sob aviso amarelo devido à previsão de precipitação por vezes forte, entre as 09h00 de sexta-feira, dia 31 de outubro, e as 12h00 de sábado, 1 de novembro, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com as previsões, nas próximas 48 horas são esperados períodos de chuva ou aguaceiros intensos, que poderão ser acompanhados de trovoada. As temperaturas máximas nos próximos dias vão rondar os 20º Celsius e as mínimas oscilam entre os os 14º e os 17º Celsius.

As autoridades alertam para a possibilidade de cheias rápidas em meio urbano, inundações em zonas baixas e linhas de água, queda de ramos ou árvores e formação de lençóis de água nas estradas, o que poderá causar constrangimentos na circulação rodoviária. A Proteção Civil alerta ainda para o risco de danos em estruturas montadas ou suspensas e de movimentos de terras provocados pela saturação dos solos.

Perante este cenário, a Proteção Civil recomenda à população a adoção de medidas preventivas, como a limpeza e desobstrução de sarjetas, caleiras e sistemas de drenagem, a retirada de objetos soltos que possam ser arrastados pela chuva e a adoção de uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e evitando atravessar zonas inundadas.

A Proteção Civil aconselha ainda especial cuidado junto de zonas ribeirinhas e arborizadas, e reforça a importância de estar atento às informações meteorológicas e às indicações das autoridades.

O aviso amarelo é o terceiro nível de alerta do IPMA (numa escala de quatro) e indica a ocorrência de situações de risco para determinadas atividades dependentes das condições meteorológicas, devendo a população manter-se atenta e preparar-se para eventuais perturbações causadas pelo mau tempo.