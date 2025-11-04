Almeirim destaca-se na valorização do mercado imobiliário

O concelho de Almeirim continua a destacar-se pela valorização dos imóveis, num contexto em que o mercado habitacional do distrito de Santarém e da região Centro mantêm uma tendência de crescimento sustentado.

De acordo com o mais recente barómetro do portal Imovirtual, referente a outubro de 2025, o preço médio de venda de imóveis no distrito atingiu os 270 mil euros, o que representa uma subida de 36% em relação ao mesmo período do ano anterior, a maior subida de preços em todo o país.

Dados do portal Propriedades Portugal, que analisa médias de preços com base em anúncios imobiliários online, indicam que o preço médio por metro quadrado das habitações em Almeirim atingiu cerca de 1.550 euros, o que vem confirmar a valorização acentuada do mercado local no último ano.

No caso do arrendamento, de acordo com dados do portal Imovirtual, as rendas médias em Almeirim situam-se entre 650 e 900 euros mensais, consoante a tipologia e a localização dos imóveis.

Ainda de acordo com o barómetro do portal Imovirtual, o preço médio de venda das habitações na região Centro fixou-se em 280 mil euros, mais 24% do que em outubro do ano passado. No arrendamento, o valor médio manteve-se estável, em torno dos 800 euros mensais, o que registou uma variação anual de 7%. O distrito de Santarém continua entre os mais dinâmicos da região, impulsionado pela procura crescente em concelhos como o de Almeirim, que têm contribuído para o aumento do valor médio regional.