PARA HOJE / 20.NOV

Deus quer que sejamos cada vez mais livres, que recriemos a nossa liberdade em cada dia da nossa vida. E o modo concreto como cada um o fizer é sua vocação pessoal. Na própria vida e nos acontecimentos, Deus chama cada um de nós a decidir-se pelo bem e pela felicidade, a contribuir para que o mundo se transforme no seu reino, a estar com Ele. É esta a sua vontade e a nossa vocação.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas

www.tenacitas.pt