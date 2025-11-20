Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 20.NOV

Por: Redação 20 de Novembro, 2025 2 Minutos de Leitura


Deus quer que sejamos cada vez mais livres, que recriemos a nossa liberdade em cada dia da nossa vida. E o modo concreto como cada um o fizer é sua vocação pessoal. Na própria vida e nos acontecimentos, Deus chama cada um de nós a decidir-se pelo bem e pela felicidade, a contribuir para que o mundo se transforme no seu reino, a estar com Ele. É esta a sua vontade e a nossa vocação.
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt

Notícias relacionadas

Região

Alpiarça apresenta a 3.ª Edição do Festival de Fanzines e Banda Desenhada

BY-Redação 19 de Novembro, 2025
Região

Casa do Brasil inaugura exposição de Cláudia Lima dedicada à arte têxtil contemporânea

BY-Inês Ribeiro 19 de Novembro, 2025
Desporto

Mais de 500 alunos participam no corta-mato escolar em Almeirim

BY-Inês Ribeiro 19 de Novembro, 2025
Desporto

Sporting B derrota HC Os Tigres em Almeirim

BY-Daniel Cepa 19 de Novembro, 2025
Desporto

Andebolistas de Almeirim chamadas à seleção nacional

BY-Redação 19 de Novembro, 2025
Sociedade

Proteção Civil alerta para descida acentuada das temperaturas e reforça medidas de segurança

BY-Inês Ribeiro 19 de Novembro, 2025