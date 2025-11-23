Shopping cart

Sociedade

Junta de Almeirim lança campanha de sensibilização

Por: Redação 23 de Novembro, 2025 2 Minutos de Leitura

A Junta de Freguesia de Almeirim lançou uma campanha de sensibilização para que os donos dos animais domésticos ajudem a manter as ruas, passeios e jardins limpos.

Sob o slogan “Cócó do cão, não fica no chão! Porque uma freguesia mais limpa depende de todos nós!” 

A Junta de Freguesia de Almeirim apela a todos os donos de animais de companhia para que recolham sempre os dejetos dos seus patudos durante os passeios. Diz a Junta que este pequeno gesto faz uma grande diferença na limpeza urbana, no bem-estar de todos e na imagem da nossa freguesia.

Depois recomenda que se leve um saco na mão para ter um passeio feliz em rua limpinhas e vizinhos contentes. 

Termina esta campanha com a mensagem que “o seu cão agradece… e nós também!” e que se conta “com todos para manter Almeirim mais limpa, cuidada e agradável!”

Cócó do cão, junta almeirim, não fica no chão

