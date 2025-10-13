Autárquicas 2025: Helena Fidalgo vence Junta de Almeirim

A empresária Helena Fidalgo e um dos principais rostos da MOV Almeirim ganha a maior Junta do concelho pelo PS mantendo a cor politica do Partido na frente da freguesia da cidade que agrega a localidade da Tapada. A nova presidente da Junta de Freguesia substitui assim Joaquim Catalão que vai ocupar a cadeira de Pedro Ribeiro na Câmara Municipal.
“As minhas primeiras palavras são de profundo e sincero agradecimento. Obrigado! Obrigado a cada um de vós que, hoje depositou em nós a sua confiança para liderar os destinos da nossa freguesia de Almeirim. Esta vitória não é apenas nossa, é de todos os que acreditam num futuro melhor para a nossa terra. É a vitória da esperança, da participação e do desejo de uma comunidade mais forte, mais solidária e mais desenvolvida. Contamos com todos para que, em conjunto, possamos construir o futuro”, disse em comunicado.
