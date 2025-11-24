Bombeiros de Almeirim integraram simulacro de catástrofe nas X Jornadas de Enfermagem

Imprimir

Os Bombeiros Voluntários de Almeirim participaram, recentemente, nas X Jornadas de Enfermagem em Contexto de Catástrofe, uma iniciativa da Escola Superior de Enfermagem de Santarém que, este ano, voltou a reunir várias forças de socorro da região para treinar respostas em situações de emergência de grande dimensão.

A ação contou com a colaboração do Comando Sub-regional da Lezíria do Tejo da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), bem como dos Corpos de Bombeiros Sapadores e Voluntários de Santarém e dos Bombeiros Municipais de Alpiarça.

A participação desenrolou-se em dois momentos. Numa primeira fase, no auditório, foi apresentada a forma como funciona o Sistema de Gestão de Operações em contexto de acidentes multivítimas, uma área onde o rigor, a coordenação e a rapidez são decisivos.

O segundo momento levou os operacionais para o terreno, onde decorreu um simulacro de atropelamento em massa durante um espetáculo. O exercício testou comunicações, avaliação de vítimas, triagem, estabilização e evacuação, obrigando as equipas a atuar de forma integrada. Os Bombeiros de Almeirim estiveram empenhados em todas as etapas do exercício, reforçando a sua preparação para cenários reais.

Segundo a ANEPC, a participação nestas jornadas é fundamental para melhorar a articulação entre equipas e garantir respostas mais eficientes quando ocorrem situações críticas.