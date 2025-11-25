Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

Sociedade

Campanha de recolha de alimentos nos dias 29 e 30

Por: Redação 25 de Novembro, 2025 2 Minutos de Leitura

O Banco Alimentar Contra a Fome de Santarém vai realizar a sua habitual Campanha de Recolha de Alimentos nos dias 29 e 30 de novembro, em supermercados e superfícies comerciais da região. Esta iniciativa, que conta com a colaboração de diversas autarquias, empresas e instituições parceiras, tem como objetivo reforçar o apoio às famílias mais vulneráveis da área de atuação do Banco Alimentar.

Num momento em que muitas famílias enfrentam dificuldades acrescidas, cada gesto conta. Um simples pacote de arroz, massa ou leite pode fazer a diferença na mesa de quem mais precisa. A solidariedade é a força que une comunidades e transforma vidas. Por isso, convidamos todos os cidadãos a participar nesta campanha, contribuindo com alimentos não perecíveis nos pontos de recolha identificados.

Como colaborar

  • Entregue os seus donativos nos supermercados aderentes durante os dias da campanha.
  • Junte-se como voluntário, ajudando na recolha e organização dos bens.
  • Partilhe esta iniciativa nas suas redes sociais para que mais pessoas possam ajudar.

Mensagem do Banco Alimentar: “O combate à fome é uma responsabilidade coletiva. Cada contribuição é um sinal de esperança para quem vive em situação de vulnerabilidade. Juntos, podemos fazer a diferença.”

Notícias relacionadas

Desporto

João Anunciação contratado para equipa profissional do Boavista

BY-Redação 25 de Novembro, 2025
Sociedade

ESMA realiza caminhada solidária para apoiar aluno com doença rara

BY-Inês Ribeiro 25 de Novembro, 2025
Cultura

Espetáculo “O Presente Mágico” leva espírito natalício ao Cine Teatro de Almeirim

BY-Inês Ribeiro 25 de Novembro, 2025
Sociedade

Vandalismo: Campo do Sporting transformado para rally

BY-Redação 25 de Novembro, 2025
Sociedade

Condutor foge e é detido por tráfico de droga em Almeirim

BY-Redação 25 de Novembro, 2025
Opinião

“LINDA RAPOSA!”, por Francisco Silva … um raposense preocupado com a situação do aterro

BY-Redação 24 de Novembro, 2025