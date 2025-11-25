Imprimir

O Banco Alimentar Contra a Fome de Santarém vai realizar a sua habitual Campanha de Recolha de Alimentos nos dias 29 e 30 de novembro, em supermercados e superfícies comerciais da região. Esta iniciativa, que conta com a colaboração de diversas autarquias, empresas e instituições parceiras, tem como objetivo reforçar o apoio às famílias mais vulneráveis da área de atuação do Banco Alimentar.

Num momento em que muitas famílias enfrentam dificuldades acrescidas, cada gesto conta. Um simples pacote de arroz, massa ou leite pode fazer a diferença na mesa de quem mais precisa. A solidariedade é a força que une comunidades e transforma vidas. Por isso, convidamos todos os cidadãos a participar nesta campanha, contribuindo com alimentos não perecíveis nos pontos de recolha identificados.

Como colaborar

Entregue os seus donativos nos supermercados aderentes durante os dias da campanha.

Junte-se como voluntário, ajudando na recolha e organização dos bens.

Partilhe esta iniciativa nas suas redes sociais para que mais pessoas possam ajudar.

Mensagem do Banco Alimentar: “O combate à fome é uma responsabilidade coletiva. Cada contribuição é um sinal de esperança para quem vive em situação de vulnerabilidade. Juntos, podemos fazer a diferença.”