PARA HOJE / 26.NOV

Às vezes temos a sensação, chocando com a violência e a ambiguidade do que acontece, que a história é arbitrária, sem sentido. Mas a visão cristã da história não é cíclica nem de eterno retorno nem de uma tragédia sem sentido. A história avança e converge para Cristo! Por isso é possível tirar bem de tudo o que nos acontece, cristianizá-lo, fazer dessa realidade uma experiência pascal.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas

www.tenacitas.pt