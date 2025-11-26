PARA HOJE / 26.NOV

Às vezes temos a sensação, chocando com a violência e a ambiguidade do que acontece, que a história é arbitrária, sem sentido. Mas a visão cristã da história não é cíclica nem de eterno retorno nem de uma tragédia sem sentido. A história avança e converge para Cristo! Por isso é possível tirar bem de tudo o que nos acontece, cristianizá-lo, fazer dessa realidade uma experiência pascal.
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.
