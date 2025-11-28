Shopping cart

Região

Águas do Ribatejo faz limpeza e higienização

Por: Redação 28 de Novembro, 2025 2 Minutos de Leitura

A empresa Águas do Ribatejo tem em curso a operação de limpeza e higienização dos mais de 100 reservatórios de abastecimento de água para consumo humano sob sua responsabilidade. Trata-se de uma operação imprescindível para a garantia da potabilidade da água.

A intervenção obriga ao esvaziamento dos reservatórios, no entanto, para minimizar os impactos junto dos clientes, a AR promove o abastecimento com sistemas alternativos sempre que tal seja possível.

O investimento no secionamento das redes tem permitido reduzir de forma significativa as zonas e o número de clientes afetados durante as intervenções.

Os trabalhos, que incluem ações de inspeção ao interior dos reservatórios para avaliar o estado de conservação das infraestruturas, arrancam a 2 de dezembro no concelho de Coruche prevendo-se que sejam inspecionados mais de cinco dezenas de reservatórios, células de armazenamento, Estações de Tratamento de Água e Estações Elevatórias até ao fim do ano.

Depois de Coruche será a vez de Benavente com intervenções programadas de 12 a 19 de dezembro de 2025.

A operação desenvolvida anualmente envolve equipas multidisciplinares da AR e empresa externa especializada neste serviço.
As operações percorrem todos os sete Municípios com um plano de ação preparado para minimizar o impacto junto dos clientes e consumidores reduzindo ao mínimo as falhas no abastecimento.

O Presidente do Conselho de Administração da AR, Francisco Oliveira, realça a importância do investimento preventivo com a monitorização regular das infraestruturas. “Lidamos com um elemento sensível e imprescindível, que é a água, que exige rigorosas medidas de segurança e controlo de qualidade”, explica o administrador.

