Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

Sociedade

Ossos escondidos em arca fechada com parafusos

Por: Redação 05 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

O cheiro era tão intenso e existiam milhares de larvas junto a uma arca frigorífica, deixada na rua perto de um caixote de lixo, que a Junta de Freguesia de Benfica chamou a GNR.

Pelo que O ALMEIRINENSE apurou, foi acionado o Núcleo de Investigação Criminal (NIC) pois existiam suspeitas de que podia estar no interior ossos de humano. Tal não se confirmou e as autoridades apontam para algo de origem animal no interior.

No meio de um caso já por si muito estranho, há um um dado mais surpreendente: A arca estava fechada com parafusos.

Este estranho caso aconteceu na freguesia de Benfica na localidade da Azeitada.

Etiquetas Relacionadas:
almeirimbenficaGNRnicossos

Notícias relacionadas

Desporto

Miguel Arsénio soma mais uma grande vitória

BY-Redação 5 de Dezembro, 2025
Sociedade

ZERO denuncia gestão ilegal de resíduos no aterro da Raposa

BY-Inês Ribeiro 5 de Dezembro, 2025
Sociedade

Pingo Doce e GNR promovem almoço em Almeirim para apoiar idosos em situação de isolamento

BY-Inês Ribeiro 5 de Dezembro, 2025
Sociedade

PJ apanha alegado violador

BY-Redação 4 de Dezembro, 2025
Desporto

Centro de Karaté Amicale Almeirim destaca-se no Maia International Karate Open

BY-Redação 4 de Dezembro, 2025
Cultura

Biblioteca Municipal de Almeirim promove oficina de decoração natalícia para crianças

BY-Inês Ribeiro 4 de Dezembro, 2025