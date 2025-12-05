Ossos escondidos em arca fechada com parafusos

Imprimir

O cheiro era tão intenso e existiam milhares de larvas junto a uma arca frigorífica, deixada na rua perto de um caixote de lixo, que a Junta de Freguesia de Benfica chamou a GNR.

Pelo que O ALMEIRINENSE apurou, foi acionado o Núcleo de Investigação Criminal (NIC) pois existiam suspeitas de que podia estar no interior ossos de humano. Tal não se confirmou e as autoridades apontam para algo de origem animal no interior.

No meio de um caso já por si muito estranho, há um um dado mais surpreendente: A arca estava fechada com parafusos.

Este estranho caso aconteceu na freguesia de Benfica na localidade da Azeitada.