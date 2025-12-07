Shopping cart

Sociedade

Recolha do Banco Alimentar cresce em Almeirim

Por: Daniel Cepa 07 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

A mais recente campanha do Banco Alimentar Contra a Fome de Santarém, realizada no final de novembro, registou 4.994 quilos de alimentos recolhidos em Almeirim, um aumento assinalável face à última iniciativa, em junho deste ano, quando o concelho tinha reunido 3.585 quilos.

No conjunto do distrito, a campanha somou 53.403 quilos, resultado da colaboração de milhares de doadores e centenas de voluntários distribuídos pelos vários concelhos.

Santarém liderou a recolha, com 13.932 kg, seguindo-se Benavente (7.138 kg), Salvaterra de Magos (6.523 kg), Cartaxo (6.222 kg), Almeirim (4.994 kg), Rio Maior (4.738 kg), Coruche (3.400 kg), Azambuja (2.878 kg), Chamusca (1.333 kg), Golegã (1.158 kg) e Alpiarça (1.087 kg).

Os alimentos reunidos serão distribuídos nos próximos meses pelas instituições sociais apoiadas pelo Banco Alimentar de Santarém, reforçando a resposta às famílias que enfrentam maiores dificuldades no distrito.

