  Home
  Desporto
  Taekwondo: Almeirim no campeonato europeu de Sub 21
Desporto

Taekwondo: Almeirim no campeonato europeu de Sub 21

Por: Redação 08 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

Patrícia Salgueiro, Maria Francisca Moniz, João Costa e Pedro Costa são os representantes de Almeirim no Campeonato Europeu de Taekwondo Sub-21 que se realiza no Kosovo.

Este é um evento anual que define os melhores atletas europeus desta faixa etária, com Portugal a ter participações históricas, como a de se sagrar campeão coletivo masculino em 2012 em Atenas, destacando-se atletas como Jean-Michel Fernandes e Júlio Ferreira.


A edição de 2025 que conta com atletas dos 20 kms de Almeirim, dirigidos por Jaime Rosário, decorrem de 11 e 14 de dezembro.

