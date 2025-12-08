Taekwondo: Almeirim no campeonato europeu de Sub 21

Imprimir

Patrícia Salgueiro, Maria Francisca Moniz, João Costa e Pedro Costa são os representantes de Almeirim no Campeonato Europeu de Taekwondo Sub-21 que se realiza no Kosovo.



Este é um evento anual que define os melhores atletas europeus desta faixa etária, com Portugal a ter participações históricas, como a de se sagrar campeão coletivo masculino em 2012 em Atenas, destacando-se atletas como Jean-Michel Fernandes e Júlio Ferreira.



A edição de 2025 que conta com atletas dos 20 kms de Almeirim, dirigidos por Jaime Rosário, decorrem de 11 e 14 de dezembro.