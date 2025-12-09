Depressão Bram traz chuva forte e coloca concelho de Almeirim sob aviso amarelo

Imprimir

O concelho de Almeirim está esta terça-feira, 9 de dezembro, sob aviso amarelo devido à previsão de períodos de chuva por vezes forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). O alerta esteve ativo entre as 12h00 e as 18h00.

A instabilidade resulta dos efeitos da depressão Bram, que começa a afetar Portugal continental a partir de hoje, com uma frente fria de atividade moderada a forte a deslocar-se de noroeste para sudeste.

Segundo o IPMA, este episódio de chuva intensa está a atingir todo o território continental à medida que a frente avança, trazendo também vento mais forte nas regiões Norte e Centro e agitação marítima na costa ocidental, fenómenos que, apesar de não terem impacto direto no concelho, enquadram o quadro geral de instabilidade que motivou o aviso.

Em Almeirim, a Proteção Civil municipal está atenta à evolução da situação, alertando a população para cuidados redobrados, sobretudo na circulação rodoviária, devido à possibilidade de acumulação de água nas vias e diminuição da visibilidade.

A Proteção Civil de Almeirim recomenda ainda especial atenção a zonas historicamente sensíveis a inundações rápidas, a limpeza de caleiras e a remoção de objetos soltos que possam ser arrastados pela chuva ou vento.