Lezíria do Tejo assina protocolo para distribuir 600 mil euros pelas câmaras

A Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo assinou hoje, dia 12 de dezembro, nas instalações da Agência para o Clima, em Lisboa, o quarto protocolo do Programa RecolhaBio. A cerimónia contou com a presença da Ministra do Ambiente e Energia e do Secretário de Estado do Ambiente.

Através da assinatura deste protocolo serão atribuídos 602.942,88€ aos municípios da Lezíria do Tejo e às entidades gestoras de biorresíduos da região, com uma taxa de apoio até 100%.

O Programa RecolhaBio traduz-se no apoio à implementação de projetos e iniciativas que promovam a recolha seletiva de biorresíduos e a reciclagem, incluindo infraestruturação e aquisição de equipamentos associados a esse serviço e a sensibilização dos utilizadores, para melhorar as suas práticas de recolha seletiva e reciclagem. O Programa RecolhaBio é financiado pelo Fundo Ambiental, a partir da Taxa de Gestão de Resíduos.

A CIMLT e os municípios da Lezíria do Tejo continuam a trabalhar em conjunto, para aumentar os níveis da qualidade ambiental da região.