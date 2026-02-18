Shopping cart

Região

Exposição “Nós do Tejo” arranca em Santarém e percorre 11 municípios da Lezíria

Por: Daniel Cepa 18 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

A Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo inaugura no próximo dia 6 de março, às 16h00, em Santarém, a exposição itinerante “Nós do Tejo. Dos caçadores recolectores ao mundo romano”.

A sessão de abertura terá início na Sala de Leitura Bernardo Santareno, seguindo-se uma visita à mostra, que ficará patente no Jardim da Liberdade.

O projeto marca o arranque de um percurso cultural que passará pelos 11 municípios da Lezíria do Tejo, entre março de 2026 e junho de 2027, levando ao público uma abordagem histórica que atravessa diferentes períodos da ocupação humana na região, desde as comunidades pré-históricas até à presença romana.

A exposição resulta de uma parceria entre a Rede de Museus da Lezíria do Tejo e a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, contando com o apoio e financiamento do programa Alentejo 2030 e do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

