PARA HOJE / 14.DEZ

Enfeites de Natal. Os enfeites de Natal não são de Natal. Bolinhas, fitas, estrelas. A pouco e pouco foram desaparecendo todos os sinais pessoais. Não nasce nem nasceu ninguém. Acabou o presépio e até do Pai Natal, que ainda era alguém, ficaram as renas! Esvaziaram tudo o que era pessoal! Razões ideológicas ou económicas? Certamente as duas ajudam-se! Ficam as “Boas Festas”. A quem? Porquê? Onde está o festejado?

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

