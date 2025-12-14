Shopping cart

Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 14.DEZ

Por: Redação 14 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

Enfeites de Natal. Os enfeites de Natal não são de Natal. Bolinhas, fitas, estrelas. A pouco e pouco foram desaparecendo todos os sinais pessoais. Não nasce nem nasceu ninguém. Acabou o presépio e até do Pai Natal, que ainda era alguém, ficaram as renas! Esvaziaram tudo o que era pessoal! Razões ideológicas ou económicas? Certamente as duas ajudam-se! Ficam as “Boas Festas”. A quem? Porquê? Onde está o festejado?
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt

