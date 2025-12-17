Forças de segurança reforçam operações de Natal e Ano Novo para reduzir sinistralidade rodoviária

Imprimir

A Polícia de Segurança Pública (PSP), a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) vão desenvolver, entre 18 de dezembro e 4 de janeiro, um conjunto de ações de sensibilização, fiscalização e pré-posicionamento de meios com o objetivo de reforçar a segurança rodoviária durante o período das festas.

No âmbito desta operação conjunta, a ANSR lança a campanha nacional de segurança rodoviária “O melhor presente é estar presente”. A campanha pretende alertar para o risco acrescido nas estradas nesta altura do ano, marcada por deslocações mais frequentes e longas, apelando a comportamentos responsáveis para que todos cheguem em segurança aos encontros familiares.

A campanha contará com a parceria de cerca de 440 entidades públicas e privadas, incluindo os Governos Regionais dos Açores e da Madeira, e será divulgada através de televisão, rádio, imprensa escrita, rede multibanco, plataformas digitais, painéis LED em estações de serviço, bem como mupis, cartazes e redes sociais das entidades parceiras.

A PSP irá reforçar a presença na via pública, apostando numa fiscalização rodoviária mais intensiva, com especial incidência nas principais causas da sinistralidade: excesso de velocidade, condução sob o efeito do álcool ou de substâncias psicotrópicas, uso do telemóvel durante a condução e a não utilização ou utilização incorreta do cinto de segurança e dos sistemas de retenção para crianças.

Também a GNR desenvolverá uma operação de policiamento e fiscalização em todo o território nacional, direcionada para zonas de festividades, áreas comerciais e principais eixos rodoviários. As ações visam garantir a segurança pública, prevenir infrações e criminalidade, reforçar a segurança rodoviária, assegurar a fluidez do trânsito e prestar apoio aos utentes da estrada.

Já a ANEPC ativará um dispositivo especial de prevenção e resposta operacional no âmbito da Operação Natal e Ano Novo 2025/2026. Diariamente estarão empenhados 867 bombeiros e 256 veículos, tendo sido identificados 142 locais estratégicos para a pré-localização de meios. No total, durante a Operação Natal serão mobilizados 5.202 bombeiros e 1.536 veículos, enquanto na Operação Ano Novo o dispositivo envolverá 3.468 bombeiros e 1.024 veículos.

As autoridades reforçam que o combate à sinistralidade rodoviária é uma prioridade nacional e sublinham que a redução dos acidentes depende também do comportamento de cada cidadão. A mensagem é clara: a sinistralidade rodoviária não é uma fatalidade e pode ser evitada, sendo a vida o bem mais valioso a proteger nesta época festiva.