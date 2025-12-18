À atenção dos almeirinenses: Preço do passe mantém-se

Imprimir

O preço do passe navegante vai manter-se inalterado em 2026, pelo sétimo ano consecutivo, confirmando uma opção clara de política pública da Área Metropolitana de Lisboa, orientada para o reforço do transporte público e promoção de uma mobilidade mais sustentável.

A política de congelamento tarifário reflete um aumento consistente do investimento público. Os números traduzem essa mudança estrutural: em 2019 registavam-se cerca de 6 milhões de passes carregados; em 2024 o valor ultrapassou os 11 milhões, um crescimento de 75%. Em 2025, a procura já supera os anos anteriores (cerca de 12 milhões em 2025). Hoje, as viagens realizadas com passe navegante® na área metropolitana de Lisboa (amL) representam cerca de 90% do total de viagens realizadas, seja por utilizadores frequentes como ocasionais.