Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Região
  • À atenção dos almeirinenses: Preço do passe mantém-se
Região

À atenção dos almeirinenses: Preço do passe mantém-se

Por: Redação 18 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

O preço do passe navegante vai manter-se inalterado em 2026, pelo sétimo ano consecutivo, confirmando uma opção clara de política pública da Área Metropolitana de Lisboa, orientada para o reforço do transporte público e promoção de uma mobilidade mais sustentável.

A política de congelamento tarifário reflete um aumento consistente do investimento público. Os números traduzem essa mudança estrutural: em 2019 registavam-se cerca de 6 milhões de passes carregados; em 2024 o valor ultrapassou os 11 milhões, um crescimento de 75%. Em 2025, a procura já supera os anos anteriores (cerca de 12 milhões em 2025). Hoje, as viagens realizadas com passe navegante® na área metropolitana de Lisboa (amL) representam cerca de 90% do total de viagens realizadas, seja por utilizadores frequentes como ocasionais.

Etiquetas Relacionadas:
almeirimpasses

Notícias relacionadas

Desporto

Judocas do CRIAL distinguidos

BY-Redação 17 de Dezembro, 2025
Sociedade

Sónia Sanfona lidera Águas do Ribatejo. Joaquim Catalão no Conselho de Administração

BY-Redação 16 de Dezembro, 2025
Sociedade

Despiste na “rotunda da Adega”

BY-Redação 12 de Dezembro, 2025
Política

Câmara chama associações para reunião

BY-Redação 10 de Dezembro, 2025
Cultura

João Salgueiro tem novo apoderado

BY-Redação 9 de Dezembro, 2025
Sociedade

Refeitórios escolares de Almeirim mantêm serviço de refeições durante as férias de Natal

BY-Inês Ribeiro 9 de Dezembro, 2025