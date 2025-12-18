Shopping cart

Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 18.DEZ

Por: Redação 18 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura


Podemos imaginar uma escada em que subindo se desce e descendo se sobe? A verdade é que, na medida em que alguém descer do seu pedestal para se aproximar de quem precisa, descer e se abaixar junto dos mais fracos para, ao nível deles, os entender e servir, essa pessoa estará a crescer em humanidade, a elevar-se em disponibilidade, a subir na capacidade de ajudar. Entende-se porque um grande jesuíta, São Francisco Xavier, disse que para Deus sobe-se descendo.
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt

