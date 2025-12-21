Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Sociedade
  • Obra em construção provoca corte de água na zona sul de Almeirim
Sociedade

Obra em construção provoca corte de água na zona sul de Almeirim

Por: Daniel Cepa 21 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

A zona sul de Almeirim, junto aos terrenos da Quinta da Alorna, encontra-se sem abastecimento de água desde a tarde de sábado, dia 20 de dezembro, na sequência de uma avaria numa conduta, alegadamente relacionada com obras de construção de um novo prédio.

Segundo apurou O Almeirinense, durante os trabalhos de construção terá sido fechada uma válvula, situação que acabou por provocar o rebentamento da conduta e a interrupção do fornecimento de água a várias habitações.

As equipas das Águas do Ribatejo estão no terreno desde o momento da ocorrência, a realizar trabalhos de reparação. A reposição do abastecimento ocorreu na manhã deste domingo.

Notícias relacionadas

Sociedade

Mercado de Natal em Benfica do Ribatejo

BY-Redação 20 de Dezembro, 2025
Sociedade

Já há lenha para a fogueira 2025

BY-Redação 20 de Dezembro, 2025
Região

Coruche: Orçamento de quase 45 milhões

BY-Redação 20 de Dezembro, 2025
Política

Eleitos de Almeirim tomam posse na Assembleia Intermunicipal da Lezíria do Tejo

BY-Daniel Cepa 20 de Dezembro, 2025
Região

NERSANT apresenta nova imagem institucional

BY-Daniel Cepa 20 de Dezembro, 2025
Região

PSP detém jovem de 24 anos por tráfico de droga em Santarém

BY-Daniel Cepa 20 de Dezembro, 2025