Obra em construção provoca corte de água na zona sul de Almeirim

A zona sul de Almeirim, junto aos terrenos da Quinta da Alorna, encontra-se sem abastecimento de água desde a tarde de sábado, dia 20 de dezembro, na sequência de uma avaria numa conduta, alegadamente relacionada com obras de construção de um novo prédio.

Segundo apurou O Almeirinense, durante os trabalhos de construção terá sido fechada uma válvula, situação que acabou por provocar o rebentamento da conduta e a interrupção do fornecimento de água a várias habitações.

As equipas das Águas do Ribatejo estão no terreno desde o momento da ocorrência, a realizar trabalhos de reparação. A reposição do abastecimento ocorreu na manhã deste domingo.