PARA HOJE / 21.DEZ

Jesus ensinou-nos o pai-nosso para que soubéssemos comunicar, entrar em relação com Deus. Jesus não sabia rezar outra coisa, viveu continuamente a rezar o pai-nosso, a criar condições para se pôr em comunhão, para viver como Filho, para se entregar e fazer a vontade do Pai. E convida-nos a segui-Lo nessa relação pessoal com o Pai.

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

