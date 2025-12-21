Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 21.DEZ

Por: Redação 21 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

Jesus ensinou-nos o pai-nosso para que soubéssemos comunicar, entrar em relação com Deus. Jesus não sabia rezar outra coisa, viveu continuamente a rezar o pai-nosso, a criar condições para se pôr em comunhão, para viver como Filho, para se entregar e fazer a vontade do Pai. E convida-nos a segui-Lo nessa relação pessoal com o Pai.
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt

Notícias relacionadas

Andebol: Torneio junta mais de 600 atletas

BY-Redação 21 de Dezembro, 2025
Sociedade

Obra em construção provoca corte de água na zona sul de Almeirim

BY-Daniel Cepa 21 de Dezembro, 2025
Sociedade

Mercado de Natal em Benfica do Ribatejo

BY-Redação 20 de Dezembro, 2025
Sociedade

Já há lenha para a fogueira 2025

BY-Redação 20 de Dezembro, 2025
Sociedade

PARA HOJE / 20.DEZ

BY-Redação 20 de Dezembro, 2025
Região

Coruche: Orçamento de quase 45 milhões

BY-Redação 20 de Dezembro, 2025