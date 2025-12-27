Shopping cart

Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 27.DEZ

Por: Redação 27 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

São os actos, de amor ou de não amor, que nos julgam, que determinam a nossa posição face a Cristo. O juízo de cada um é por referência a Cristo e à sua Palavra, mas é pelos meus actos concretos que me julgo e me coloco à sua direita ou à sua esquerda, como diz a parábola do juízo de S. Mateus. Esse juízo é intra-histórico, vou-o fazendo aqui, e é escatológico, a perspectiva da vida futura, porque Deus me leva a sério.
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt

