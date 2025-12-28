Dadores de sangue oferecem tv´s para o novo lar

Imprimir

O Grupo de Dadores Benévolos de Sangue de Benfica do Ribatejo ofereceu 18 televisores para o novo Lar da ASSBR – Associação Benfica do Ribatejo, contribuindo de forma concreta para melhorar o conforto e o bem-estar dos seus utentes.



“Nada melhor do que uma atitude como esta para fechar em grande esta quadra natalícia, reforçando os valores da solidariedade, da partilha e do cuidado com o próximo. Gestos como este fortalecem as nossas instituições e provam que, com união e espírito solidário, conseguimos construir uma freguesia mais humana, mais justa e mais atenta. O nosso sincero agradecimento e reconhecimento por este exemplo inspirador”, sublinhou a presidente da junta de freguesia, Ana Saldanha Lopes.