Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

Sociedade

Dadores de sangue oferecem tv´s para o novo lar

Por: Redação 28 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

O Grupo de Dadores Benévolos de Sangue de Benfica do Ribatejo ofereceu 18 televisores para o novo Lar da ASSBR – Associação Benfica do Ribatejo, contribuindo de forma concreta para melhorar o conforto e o bem-estar dos seus utentes.

“Nada melhor do que uma atitude como esta para fechar em grande esta quadra natalícia, reforçando os valores da solidariedade, da partilha e do cuidado com o próximo. Gestos como este fortalecem as nossas instituições e provam que, com união e espírito solidário, conseguimos construir uma freguesia mais humana, mais justa e mais atenta. O nosso sincero agradecimento e reconhecimento por este exemplo inspirador”, sublinhou a presidente da junta de freguesia, Ana Saldanha Lopes.

Etiquetas Relacionadas:
almeirimbenfica ribatejo

Notícias relacionadas

Desporto

S. Silvestre 2025: Gustavo do Canto vence em casa

BY-Redação 28 de Dezembro, 2025
Desporto

S. Silvestre: Dorsais entregues este sábado

BY-Redação 26 de Dezembro, 2025
Sociedade

Dois homens detidos por invasão de propriedade em Almeirim

BY-Inês Ribeiro 22 de Dezembro, 2025
Sociedade

Alegada agressão a aluno autista em Almeirim leva mãe a apresentar queixa, escola nega violência

BY-Inês Ribeiro 22 de Dezembro, 2025
Desporto

Andebol: Torneio junta mais de 600 atletas

BY-Redação 21 de Dezembro, 2025
Desporto

Santeirim regressa em 2026 e já tem datas

BY-Redação 19 de Dezembro, 2025