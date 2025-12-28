PARA HOJE / 28.DEZ

Imprimir



No discernimento parte-se da realidade que é, e não de como gostaríamos que fosse ou deveria ser. Trabalha-se com todos os dados e sinais interiores e exteriores, para os ler com outros olhos, os de Cristo. E a essa luz, que é a Luz, voltar à realidade, transfigurando-a com a opção cristã. Trata-se de um momento forte para encontrar critérios evangélicos, e não soluções de problemas. Isso não é só técnica, mas exige particular vivência de oração profunda.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

