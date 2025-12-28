Shopping cart

Desporto

S. Silvestre 2025: Gustavo do Canto vence em casa

Por: Redação 28 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

Gustavo do Canto, tri-atleta da equipa de Torres Novas, foi o mais rápido na 3.ª edição da S. Silvestre de Almeirim Fitness Factory. Gustavo fez 33m22s, com Martim Salvador do Núcleo Sportinguista de Almada a fazer 33m24. A fechar o pódio masculino ficou Rafael Reis com 33m36s.

A prova trouxe à rua mais de 1000 atletas numa noite fria e chuvosa, numa prova organizada pela Associação 20 kms de Almeirim.

No sector feminino, Rita Furtado foi a mais rápida 39m14s. Em segundo ficou Daniela Inácio com 41m36s e Mariana Vieira obteve o tempo 42m54.

Coletivamente, a Associação 20 kms de Almeirim ficou em primeiro lugar com 94 pontos, em 2.º Juventude Almansor com 140 e 3.º Run Tejo com 157 pontos.


