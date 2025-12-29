Receita das vendas em banca para entregar

As receitas da venda em banca do próximo jornal O ALMEIRINENSE vão ser entregues ao Lar da ASSBR – Associação Benfica do Ribatejo.
À semelhança do que já aconteceu com outras organizações/associações, o Jornal O ALMEIRINENSE todos os anos escolhe uma causa para ajudar. Este ano e também como forma de reconhecer o trabalho que esta a ser feito pela Associação Benfica do Ribatejo, foi decidido escolher a ASSBR.
As receitas da venda em banca do próximo jornal O ALMEIRINENSE vão ser entregues ao Lar da ASSBR – Associação Benfica do Ribatejo.