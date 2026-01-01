Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 1.JAN

Por: Redação 01 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura


Educar um olhar positivo é bem mais do que ver tudo cor-de-rosa ou andar à procura do lado bom de todas as coisas! Já não era mau se o fizéssemos. Mas educar-se para a positividade é sobretudo saber que de tudo (até do pecado) se pode tirar sempre um bem maior e interiorizar a disciplina de se propor constantemente atitudes construtivas, de tirar proveito de humanização e humanismo em tudo o que acontece e não perder a intenção recta, diária, de procurar o bem maior e de fazer o melhor que está nas nossas mãos.
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt

Notícias relacionadas

Economia

Preço das casas em Almeirim sobe 22,3% num ano

BY-Daniel Cepa 2 de Janeiro, 2026
Cultura

Fado Dum Ladrão sobe ao palco em Fazendas de Almeirim

BY-Daniel Cepa 2 de Janeiro, 2026
Sociedade

Fogueira de Natal “muda” de local

BY-Redação 2 de Janeiro, 2026
Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 2.JAN

BY-Redação 2 de Janeiro, 2026
Sociedade

Almeirinense em novo projecto com figura conhecida da rádio

BY-Redação 1 de Janeiro, 2026
Política

Almeirim com orçamento de 28 milhões e obras a pensar no futuro

BY-Daniel Cepa 31 de Dezembro, 2025