UFCA no Torneio Interassociações Sub-14 feminino

O União Futebol Clube de Almeirim esteve representado na Seleção Distrital futebol sub-14da Associação Futebol de Santarém com quatro atletas, respetivamente, Alice Moura, Camila Saramago, Carminho Trindade e Érika Jacinto.

“As nossas jogadoras tiveram uma presença magnífica juntamente com as suas colegas que terminou com o apuramento para a liga de ouro”, destaca o clube.



Santarém vai participar na Liga de Ouro do Torneio Interassociações Futebol 9 Sub14 Feminino, a disputar pelas oito melhores seleções distritais, após ter obtido o melhor segundo classificado dos sete grupos da fase zonal.



Nesta fase zonal do Torneio Interassociações Futebol 9 Sub-14 Feminino promovido pela Federação Portuguesa de Futebol, que se realizou em Castelo de Vide, a Associação de Futebol de Portalegre foi a anfitriã do Grupo.



A nossa seleção conseguiu quatro pontos juntamente com a Associação de Futebol do Algarve (vitória sobre a AF Portalegre e empate com a AF Algarve).



Além da Associação de Futebol de Santarém, vão disputar a Liga de Ouro as Associações de Futebol do Porto, de Viseu, de Aveiro, de Setúbal, a de Lisboa, do Algarve e do primeiro lugar do Grupo das Ilhas.

A Fase Final irá decorrer entre os dias 7 a 9 de maio 2026 em Setúbal.