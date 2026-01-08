Shopping cart

Sociedade

UFCA no Torneio Interassociações Sub-14 feminino

Por: Redação 08 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

O União Futebol Clube de Almeirim esteve representado na Seleção Distrital futebol sub-14da Associação Futebol de Santarém com quatro atletas, respetivamente, Alice Moura, Camila Saramago, Carminho Trindade e Érika Jacinto.
“As nossas jogadoras tiveram uma presença magnífica juntamente com as suas colegas que terminou com o apuramento para a liga de ouro”, destaca o clube.

Santarém vai participar na Liga de Ouro do Torneio Interassociações Futebol 9 Sub14 Feminino, a disputar pelas oito melhores seleções distritais, após ter obtido o melhor segundo classificado dos sete grupos da fase zonal. 

Nesta fase zonal do Torneio Interassociações Futebol 9 Sub-14 Feminino promovido pela Federação Portuguesa de Futebol, que se realizou em Castelo de Vide, a Associação de Futebol de Portalegre foi a anfitriã do Grupo. 

A nossa seleção conseguiu quatro pontos juntamente com a Associação de Futebol do Algarve (vitória sobre a AF Portalegre e empate com a AF Algarve).

Além da Associação de Futebol de Santarém, vão disputar a Liga de Ouro as Associações de Futebol do Porto, de Viseu, de Aveiro, de Setúbal, a de Lisboa, do Algarve e do primeiro lugar do Grupo das Ilhas.
A Fase Final irá decorrer entre os dias 7 a 9 de maio 2026 em Setúbal.

