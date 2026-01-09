Shopping cart

Sociedade

Gabinete de Inserção Profissional de Almeirim muda de instalações

Por: Inês Ribeiro 09 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

O Gabinete de Inserção Profissional (GIP) de Almeirim passou a funcionar em novas instalações, mantendo a proximidade e o apoio habitual à população do concelho.

O serviço está agora localizado na Rua Dionísio Saraiva, Lote 4, rés do chão, em Almeirim, nas instalações da MOV Almeirim. Apesar da mudança de espaço, o GIP assegura a continuidade do atendimento e do acompanhamento aos utentes, sem alterações no funcionamento.

O horário de atendimento ao público mantém-se nos dias úteis, das 9h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00.

O Gabinete de Inserção Profissional de Almeirim continua a desempenhar um papel fundamental no apoio à integração profissional, prestando informação e acompanhamento a desempregados e a cidadãos em processo de inserção no mercado de trabalho.

Etiquetas Relacionadas:
gabinete de inserção profissionalMOV Almeirim

