MOV Almeirim e Centro de Radiologia celebram protocolo para melhorar acesso a cuidados de saúde

A MOV Almeirim – Associação Comercial e Empresarial do Concelho de Almeirim e o Centro de Radiologia de Almeirim formalizaram esta quarta-feira, dia 10 de dezembro, um protocolo que visa reforçar o apoio aos associados da estrutura empresarial e melhorar o acesso a meios complementares de diagnóstico e terapêutico no concelho.

De acordo com a presidente da direção da MOV Almeirim, Helena Fidalgo, o acordo é uma importante mais-valia para a associação e está alinhado com o objetivo de apoiar de forma contínua os seus membros.

A responsável destacou ainda que iniciativas deste género são de “extrema importância”, uma vez que permitem aos associados beneficiar “de um serviço com condições vantajosas”, além de reforçar o vínculo entre a associação e o tecido empresarial local.

Também Daniel Barreira, sócio-gerente do Centro de Radiologia de Almeirim, vê neste protocolo uma oportunidade para fortalecer a ligação à comunidade. O responsável explica que a parceria nasce da intenção de “reforçar a presença no concelho de Almeirim, de forma mais estruturada e consistente”, permitindo chegar a um maior número de pessoas “numa ótica de responsabilidade social”.

Segundo o responsável, o acordo pretende facilitar o acesso dos utentes a exames e outros meios complementares de diagnóstico e terapêutico, “sobretudo num contexto em que estes serviços muitas vezes precisam de alguma intermediação para se ter acesso, nomeadamente, junto dos centros de saúde e na obtenção de requisições”, refere.

Daniel Barreira acrescentou que, através deste protocolo, os associados da MOV Almeirim passam a dispor de condições melhoradas e de preços mais competitivos nos serviços disponibilizados pelo Centro de Radiologia de Almeirim.