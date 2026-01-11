Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 11.JAN

Por: Redação 11 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

O ponto de partida da alegria é a auto-estima. Quando a pessoa se sente apreciada e profundamente amada, isso dá-lhe auto-estima. Essa é uma fonte de que brota a alegria. E não me sinto amado porque sou perfeitinho, sinto-me amado porque alguém me fez experimentar que diante dele, sem condições, eu valho, mesmo que tenha um olho torto, um mau currículo ou uma doença terrível!
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt

Notícias relacionadas

Região

Presidente do Politécnico de Santarém integra Comissão Permanente do CCISP

BY-Inês Ribeiro 10 de Janeiro, 2026
Sociedade

Abastecimento de água interrompido em três localidades do concelho de Almeirim

BY-Inês Ribeiro 10 de Janeiro, 2026
Sociedade

Colisão com bicicleta deixa mulher ferida em Fazendas de Almeirim

BY-Daniel Cepa 10 de Janeiro, 2026
Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 10.JAN

BY-Redação 10 de Janeiro, 2026
Sociedade

Gabinete de Inserção Profissional de Almeirim muda de instalações

BY-Inês Ribeiro 9 de Janeiro, 2026
Região

PSP realiza operação policial com uma detenção por tráfico de droga

BY-Inês Ribeiro 9 de Janeiro, 2026