Almeirim recebe Corta-Mato Distrital do Desporto Escolar com mais de 1500 atletas

Imprimir

No próximo dia 6 de fevereiro, o Parque Urbano da Zona Norte, em Almeirim, vai ser o palco da Prova de Corta-Mato Distrital do Desporto Escolar, que reúne mais de 1500 atletas de diferentes escolas da região. O evento promete um dia repleto de desporto, competição saudável e convívio entre os jovens participantes.

A iniciativa é organizada em parceria com a Coordenação Local do Desporto Escolar da Lezíria e Médio Tejo, o Agrupamento de Escolas de Almeirim, a Associação de Atletismo de Almeirim, a secção de atletismo dos 20 Kms de Almeirim e o Pelouro do Desporto do Município de Almeirim. O evento conta ainda com o apoio da Sumol Compal.

A receção às escolas vai decorrer entre as 9h30 e as 10h30. As provas terão início às 10h45 com os Infantis A femininos, seguidos, às 10h55, pelos Infantis A masculinos. Às 11h05 entram em competição os Infantis B femininos, seguidos, às 11h15, pelos Infantis B masculinos. Pelas 11h30 competem os Iniciados femininos e às 11h45 os Iniciados masculinos. A manhã continua com os Juvenis femininos às 12h00 e os Juvenis masculinos às 12h15.

Ao longo da manhã decorrerá também a cerimónia de entrega de prémios, e o regresso às respetivas escolas está previsto para as 13h00.

A organização convida toda a população a assistir às provas e a apoiar os atletas durante o dia, de forma a reforçar o espírito desportivo e de comunidade que caracteriza o Desporto Escolar em Almeirim.