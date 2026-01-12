Inscrições abertas para as Festas da Cidade

Imprimir

As Festas da Cidade de Almeirim já têm data marcada e vão decorrer entre os dias 20 e 28 de junho. O evento, promovido pelo Município de Almeirim, deverá reunir milhares de visitantes ao longo de nove dias de animação, convívio e tradição.

Encontra-se já aberto o período de inscrições para participação no recinto das festas, que termina no próximo dia 31 de março. O processo destina-se a entidades interessadas em integrar as áreas de restauração, bebidas, comércio e divertimento.

No que diz respeito à “restauração e bebidas”, a participação está reservada exclusivamente a associações e coletividades do concelho. Estão igualmente previstas inscrições para “doçaria e cafés”, “rulotes de farturas e churros”, “rulotes de bebidas”, “equipamentos de divertimento” e ainda uma categoria designada “outro”, para atividades que não se enquadrem nas tipologias anteriormente definidas, mediante proposta dos candidatos.

As normas de participação e o formulário de inscrição estão disponíveis aqui.