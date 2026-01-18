Shopping cart

Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 18.JAN

Por: Redação 18 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura


Temos de nos tornar pedagogos da alma, educadores do optimismo. Não só na escola, mas em casa, no trabalho, na rua. Pedagogos da alma, porque alma significa ânimo significa alegria! Uma pedagogia do olhar e do ânimo interior, porque o que vemos é um mundo muito infeliz, um mundo insatisfeito, fragilizado, ressentido. Precisávamos desta pedagogia do ânimo.
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt

