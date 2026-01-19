Shopping cart

Região

Furto de duas éguas leva à identificação de três suspeitos

Por: Inês Ribeiro 19 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

Três pessoas foram constituídas arguidas pelo furto de duas éguas no concelho de Benavente, na sequência de uma operação levada a cabo pela Guarda Nacional Republicana (GNR) no passado dia 14 de janeiro.

Os suspeitos, dois homens e uma mulher, com idades entre os 22 e os 47 anos, foram identificados após uma denúncia apresentada pelo proprietário dos animais. A investigação permitiu localizar o veículo onde os indivíduos seguiam, que acabou por ser intercetado na Estrada Nacional 119, no concelho de Coruche.

Durante a fiscalização, os militares confirmaram a presença de dois equídeos no interior da viatura, cujas características coincidiam com as das éguas dadas como furtadas. Segundo a GNR, os animais encontravam-se em aparentes boas condições de saúde.

As éguas foram entretanto devolvidas ao legítimo proprietário, que formalizou queixa contra os suspeitos. Os três envolvidos foram constituídos arguidos e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Benavente.

