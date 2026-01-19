Shopping cart

Paço dos Negros apura-se para as meias-finais da Taça do Inatel

Por: Daniel Cepa 19 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

O Paço dos Negros garantiu no sábado, dia 17 de janeiro, a passagem às meias-finais da Taça do Inatel, depois de eliminar o Vale da Pinta nos quartos de final da competição.

As duas equipas empataram 3-3 no tempo regulamentar, levando a decisão para as grandes penalidades. Aí, a formação de Paço dos Negros foi mais eficaz e venceu por 4-3, assegurando a continuidade na prova. Os golos do Paço dos Negros foram apontados por Rosário, Palhoto e Kikos.

Com este triunfo, o Paço dos Negros segue em frente na Taça do Inatel e mantém viva a ambição de chegar à final da competição.

