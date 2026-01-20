Shopping cart

Sociedade

Despiste na EN 118 em Azeitada provoca um ferido

Por: Daniel Cepa 20 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

Um ferido é o resultado do despiste de uma viatura ligeira de passageiros, ocorrido na noite desta terça-feira, dia 20 de janeiro, na EN 118, na localidade da Azeitada, freguesia de Benfica do Ribatejo.

Segundo apurou O Almeirinense, a vítima sofreu ferimentos ligeiros na sequência do embate. Foi estabilizada no local pelos meios de socorro e transportada para o Hospital de Santarém.

Nas operações de socorro estiveram sete elementos dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, apoiados por duas viaturas.

A GNR de Almeirim tomou conta da ocorrência.

