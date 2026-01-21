Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 21.JAN

Por: Redação 21 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

Há que ter a capacidade de discernir e de agir em consequência, porque uma das coisas que nos tira o optimismo é esta falta de força interior para saber ligar e desligar, para saber escolher, para saber dizer: “Já basta! Isto é doentio, vamos a outra coisa.” É julgar e ajuizar que importa, que convém, não é o que em si mesmo é bom ou mau, mas o que conta é ser construtivo. Ser optimista é ser construtivo. O que é desumanizante é destrutivo.
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt

Notícias relacionadas

Sociedade

Condutor apanhado a 280 km/h pode escapar à multa por falha técnica do radar

BY-Inês Ribeiro 21 de Janeiro, 2026
Economia

Vinho da Adega de Almeirim vence Medalha de Ouro em concurso nacional de vinhos

BY-Daniel Cepa 21 de Janeiro, 2026
Política

Já arrancaram as obras da rotunda em Cortiçóis

BY-Daniel Cepa 21 de Janeiro, 2026
Sociedade

“A tradição gastronómica pode ser um poderoso instrumento de união e apoio social”

BY-Inês Ribeiro 21 de Janeiro, 2026
Sociedade

LS Lezíria alerta para SMS fraudulentas em nome da instituição

BY-Daniel Cepa 21 de Janeiro, 2026
Sociedade

Despiste na EN 118 em Azeitada provoca um ferido

BY-Daniel Cepa 20 de Janeiro, 2026