ADCR Paço dos Negros sobe ao pódio no Trail Serra d’Aire

A Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Paço dos Negros (ADCR), do concelho de Almeirim, subiu ao pódio no Trail Serra d’Aire 2026, realizado a 17 de janeiro, ao conquistar o terceiro lugar coletivo no Open 38 km (2000D+).

O destaque vai para Ricardo Rodrigues, atleta do escalão M40, que foi o principal responsável pelo resultado da equipa, garantindo presença no pódio numa das provas mais exigentes do evento.

Na mesma distância, Pedro Miguel Ferreira terminou no 46.º lugar da geral e foi 18.º classificado em seniores. Já no Trail Curto (18 km / 670D+), Zé Vítor alcançou o 29.º lugar da geral e o 16.º posto no escalão M35.

A ADCR Paço dos Negros também esteve representada no Campeonato Nacional de Estrada 2026. No mesmo fim de semana, Tiago Andrónico completou os 10 quilómetros em 35m21s, classificando-se em 165.º da geral e 46.º no escalão Veteranos M35.

Foto: João Delgado

ADCR Paço dos Negros promove Caminhada Inclusiva Mensal

A Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim e a Associação Paço dos Negros Trail Running vão dinamizar a Caminhada Inclusiva Mensal, que se realiza na última sexta-feira de cada mês, com concentração marcada para as 20h00 junto à Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim.

A iniciativa consiste numa caminhada de cerca de cinco quilómetros e destina-se a crianças, jovens e adultos com diferentes condições, promovendo a inclusão, o convívio e a participação ativa na comunidade.

Segundo as entidades promotoras, o objetivo é que “ninguém fique para trás”, criando um espaço de partilha e fortalecimento de laços entre a população.

Além desta iniciativa mensal, a ADCR Paço dos Negros organiza também, todas as quartas-feiras à mesma hora, uma caminhada com ponto de encontro na sede da associação, aberta a toda a população.

Fundada em dezembro de 2023, a Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Paço dos Negros conta atualmente com cerca de meia centena de membros, distribuídos pelas modalidades de trail running, corrida de estrada e caminhadas.