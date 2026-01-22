Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 22.JAN

Por: Redação 22 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura


O optimista é a pessoa que tem a capacidade de optimizar as situações. Essa capacidade não só depende do discernimento que se tem ao ajuizar sobre o mundo e sobre os acontecimentos como de tirar deles o melhor partido e de ser construtivo sobre tudo aquilo que acontece, mesmo na maior dificuldade, mesmo na maior depressão. Evidentemente, é nas ocasiões que isso se vê, porque as situações não são nem boas nem más, são isso mesmo, ocasiões. E a ocasião é que mostra o optimista e o pessimista.
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt

Notícias relacionadas

Sociedade

EN114 cortada ao trânsito entre a Raposa e a Azerveira

BY-Daniel Cepa 21 de Janeiro, 2026
Desporto

Almeirim foi palco do 1.º encontro local de padel do Desporto Escolar

BY-Inês Ribeiro 21 de Janeiro, 2026
Região

Chamusca recebe Roadshow Ribatejo Invest 2030 dedicado aos apoios às empresas

BY-Inês Ribeiro 21 de Janeiro, 2026
Sociedade

ASSBR apoiada pela campanha de Natal da Missão Continente

BY-Inês Ribeiro 21 de Janeiro, 2026
Região

Operações conjuntas revelam dezenas de infrações e imigrantes em situação ilegal

BY-Inês Ribeiro 21 de Janeiro, 2026
Região

PSP detém jovem de 19 anos por tráfico de droga

BY-Inês Ribeiro 21 de Janeiro, 2026