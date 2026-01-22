PARA HOJE / 22.JAN

Imprimir



O optimista é a pessoa que tem a capacidade de optimizar as situações. Essa capacidade não só depende do discernimento que se tem ao ajuizar sobre o mundo e sobre os acontecimentos como de tirar deles o melhor partido e de ser construtivo sobre tudo aquilo que acontece, mesmo na maior dificuldade, mesmo na maior depressão. Evidentemente, é nas ocasiões que isso se vê, porque as situações não são nem boas nem más, são isso mesmo, ocasiões. E a ocasião é que mostra o optimista e o pessimista.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas

www.tenacitas.pt