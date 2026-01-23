Shopping cart

Desporto

Basquetebol: 20 kms na final four

Por: Redação 23 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

Aequipa de sub-16 masculina da Associação 20 kms de Almeirim foi apurada para jogar a Final Four do Campeonato Distrital depois de ter ganho os dois jogos do Playoff contra o BC Tomar.


A fase final vai jogar-se em Torres Novas de 23 a 25 de janeiro. As equipas apuradas foram O CDTB-OAB, Santarém Basket, Rio maior Basket e o AVQ Almeirim.

