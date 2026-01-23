Shopping cart

Sociedade

EN114 reaberta ao trânsito entre Azerveira e Raposa

Por: Daniel Cepa 23 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

A Estrada Nacional 114, no troço entre a Azerveira e a Raposa, no concelho de Coruche, já se encontra reaberta ao trânsito, depois da intervenção realizada pela Infraestruturas de Portugal, na sequência do abatimento do piso ao quilómetro 98 da via.

O incidente ocorreu numa zona onde existe uma infraestrutura de drenagem de águas pluviais, que acabou por ceder, obrigando ao corte total da circulação por motivos de segurança. O alerta foi dado por um automobilista que passava no local, tendo sido mobilizados o Serviço Municipal de Proteção Civil de Coruche, a GNR e a Infraestruturas de Portugal.

Durante o período de interdição, o trânsito foi desviado por vias alternativas, nomeadamente por Paço dos Negros, Coruche e pela A13, com entrada e saída em Salvaterra de Magos.

Concluídos os trabalhos de reposição da via, a circulação rodoviária foi restabelecida, decorrendo agora em segurança. A Infraestruturas de Portugal recomenda, no entanto, que os condutores respeitem a sinalização existente no local.

