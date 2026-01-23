PARA HOJE / 23.JAN

O pessimista distingue-se porque generaliza. “Neste país está tudo mal. Não vêem o estado destas estradas? Tudo mal! Não vêem como está o ensino? Não há professores bons!” O pessimista generaliza, enquanto que o optimista diz: “Não, este caminho aqui tem um buraco, e pode-se tapar, mas há outros que não têm.” Também não vai fingir nem baralhar as estatísticas, mas tem um olhar realista. É que só se pode ser mesmo optimista sendo realista.
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.
Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt