PARA HOJE / 23.JAN

O pessimista distingue-se porque generaliza. “Neste país está tudo mal. Não vêem o estado destas estradas? Tudo mal! Não vêem como está o ensino? Não há professores bons!” O pessimista generaliza, enquanto que o optimista diz: “Não, este caminho aqui tem um buraco, e pode-se tapar, mas há outros que não têm.” Também não vai fingir nem baralhar as estatísticas, mas tem um olhar realista. É que só se pode ser mesmo optimista sendo realista.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas

www.tenacitas.pt