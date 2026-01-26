Basquetebol dos 20kms faz história e apura-se para a Taça Nacional

Shopping cart

Por: Daniel Cepa 26 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

A equipa Sub-16 Masculina da secção de basquetebol da Associação 20kms de Almeirim (AVQ Almeirim) garantiu este fim de semana o apuramento para a Taça Nacional, ao alcançar o 3.º lugar na fase final disputada em Torres Novas.

Em competição estiveram o CDTN-OAB, Santarém Basket, AVQ Almeirim e Rio Maior Basket. A formação almeirinense fechou o torneio no terceiro posto, posição suficiente para assegurar a presença na Taça Nacional da categoria.

Nos jogos realizados, o AVQ Almeirim perdeu frente ao CDTN-OAB por 74-23, venceu o Rio Maior Basket por 59-47 e foi derrotado pelo Santarém Basket por 60-51.

Com este resultado, a equipa Sub-16 Masculina do AVQ Almeirim dá um passo importante no seu percurso competitivo, levando o nome de Almeirim às competições nacionais da modalidade.

