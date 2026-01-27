Abertas as inscrições para o 13.º Concurso Vinhos de Portugal

Imprimir

Os produtores nacionais já podem inscrever os seus vinhos na 13.ª edição do Concurso Vinhos de Portugal, uma das mais importantes montras da qualidade e diversidade da produção vitivinícola nacional, que decorre entre os dias 4 e 8 de maio de 2026.

As inscrições estão abertas até 20 de março e têm um custo de 80 euros + IVA por referência. Quem efetuar o registo até 20 de fevereiro beneficia de um desconto de cinco euros por cada vinho a concurso. As candidaturas devem ser feitas através do site oficial.

Já é também conhecido o painel do Grande Júri, responsável pela avaliação final e pela atribuição dos principais prémios. O grupo integra nomes de reconhecido prestígio nacional e internacional nas áreas da prova, crítica, comunicação e formação, garantindo rigor, independência e credibilidade ao processo.

Entre os jurados destacam-se Luís Lopes, Bento Amaral e Dirceu Vianna Junior MW, aos quais se juntam Paulo Nunes, John Sumners — provador responsável pela categoria Portugal da revista Wine Enthusiast — e Victoria MacKenzie MW, responsável pelo desenvolvimento de produtos do Wine & Spirit Education Trust (WSET).

A primeira fase do concurso decorrerá nas manhãs de 4, 5 e 6 de maio, no CNEMA, em Santarém, com um júri regular composto por 24 jurados internacionais e especialistas nacionais, entre enólogos, escanções, jornalistas, chefs e profissionais do setor.

A segunda fase, da responsabilidade do Grande Júri, realiza-se nos dias 7 e 8 de maio, em Évora, onde serão avaliados os vinhos medalhados com Ouro e atribuídas as distinções Grande Ouro e “Melhores do Ano” por categoria.

Com esta edição, a ViniPortugal reforça o seu compromisso com a valorização dos territórios vitivinícolas e a descentralização das suas iniciativas, afirmando o Concurso Vinhos de Portugal como uma referência na promoção da qualidade, diversidade e autenticidade dos vinhos nacionais.