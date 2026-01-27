Depressão Kristin coloca Almeirim sob aviso laranja

Imprimir

O concelho de Almeirim vai estar sob aviso laranja, esta quarta-feira, 28 de janeiro, devido ao agravamento das condições meteorológicas, com previsão de chuva forte e vento intenso, segundo informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, o concelho de Almeirim e distrito de Santarém estará sob aviso laranja por precipitação entre as 03h00 e as 09h00 e por vento forte entre as 00h00 e as 09h00, com rajadas que poderão atingir os 100 km/h, podendo ser ainda superiores nas terras altas.

Depois da passagem da depressão Joseph, a situação meteorológica adversa agrava-se agora com passagem da depressão Kristin, que vai provocar chuva, por vezes forte e acompanhada de trovoada e granizo, além de vento intenso e risco de cheias rápidas e inundações urbanas.

A Proteção Civil alerta para a possibilidade de: Inundações em zonas urbanas por acumulação de águas pluviais; Subida dos caudais, em particular na sub-bacia do Sorraia; Queda de árvores e estruturas devido ao vento forte; Piso rodoviário escorregadio e formação de lençóis de água; Arrastamento de objetos soltos para as vias.

A Proteção Civil apela à população para que adote comportamentos preventivos, nomeadamente: Desobstruir sarjetas e sistemas de escoamento; Fixar estruturas soltas; Evitar zonas ribeirinhas e áreas arborizadas; Conduzir com prudência e evitar deslocações desnecessárias; Acompanhar as informações da Proteção Civil e do IPMA.

A Proteção Civil sublinha que a situação deverá ser mais crítica durante a madrugada e manhã desta quarta-feira.