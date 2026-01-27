PARA HOJE / 27.JAN

“Agora não estou a ver nada, está tudo escuro…” O optimista não é quem vê logo tudo claro e cor-de-rosa, é aquele que pode até nem estar a ver nada mas sabe que se das outras vezes que teve problemas houve uma saída desta vez também haverá. Se então acabou por dar a volta e soube pedir as ajudas certas, também saberá agora pedir a ajuda certa, lutar e encontrar a solução. É a atitude optimista!
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.
Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt