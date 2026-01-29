Unidade de Saúde de Benfica do Ribatejo continua com constrangimentos no funcionamento

Imprimir

A passagem da depressão Kristin continua a fazer sentir os seus efeitos no concelho de Almeirim, com impacto direto no funcionamento da Unidade de Saúde de Benfica do Ribatejo (UCSP de Almeirim – polo de Benfica do Ribatejo), uma das unidades de cuidados de saúde primários afetadas pelas falhas de energia e comunicações.

Segundo informa a Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria), os constrangimentos devem-se sobretudo a interrupções no fornecimento de eletricidade, água, sistemas informáticos e comunicações, situação que está a limitar a atividade normal de várias unidades da região.

Além de Almeirim, registam-se problemas em unidades da Golegã, Cartaxo e Salvaterra de Magos. No concelho de Almeirim, o polo de Benfica do Ribatejo é o único a apresentar limitações mais significativas neste momento.

A ULS Lezíria garante que a situação está a ser acompanhada “de forma contínua e em articulação com as entidades competentes”, estando a ser feitos todos os esforços para que a atividade seja normalizada o mais rapidamente possível.

Sempre que existam cancelamentos ou necessidade de reagendamento de consultas, os utentes serão contactados pelas respetivas unidades de saúde. Em caso de doença aguda, a ULS Lezíria recomenda que os cidadãos liguem previamente para a Linha SNS 24 – 808 24 24 24, antes de se deslocarem aos serviços.

A entidade agradece ainda a compreensão da população pelos transtornos causados.