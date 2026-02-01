PARA HOJE / 1.FEV

Imprimir

Pensar sobre a vida e viver a vida bem pensada não é a mesma coisa. É perigoso ficar de fora a viver a própria vida e a dos outros. Árbitros de bancada há muitos. O importante é jogar melhor e com mais critério. Para isso serve o velho exame de consciência, que não é bater no peito, mas avaliar a própria vida. Não para a classificar, mas para encontrar caminhos de viver melhor, mais justos e libertadores. Se pensar não levar a agir não é pensar… é olhar sem ver.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas

www.tenacitas.pt