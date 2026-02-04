Coruche ativa Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil

Imprimir

O Município de Coruche ativou o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, na sequência dos impactos provocados pela tempestade Kristin no concelho.

A decisão foi tomada após uma reunião extraordinária da Comissão Municipal Restrita de Proteção Civil, convocada face ao agravamento das condições meteorológicas, marcadas por precipitação intensa e ventos fortes.

A situação levou a uma subida acentuada dos níveis do rio Sorraia e dos seus afluentes, aumentando significativamente o risco de cheias e inundações, sobretudo em zonas ribeirinhas, áreas agrícolas e locais habitacionais mais vulneráveis.

De acordo com o município, as previsões apontam para a manutenção de condições adversas nos próximos dias, o que poderá agravar ainda mais o cenário hidrológico e os riscos associados, exigindo vigilância permanente e medidas preventivas reforçadas.

Na sequência da tempestade, registaram-se também interrupções no fornecimento de energia elétrica, água e serviços de telecomunicações em algumas localidades do concelho, condicionando temporariamente o acesso a serviços essenciais.

A ativação do plano permite mobilizar de forma coordenada os meios e recursos necessários para a proteção de pessoas e bens, mitigação dos riscos e reposição gradual da normalidade, garantindo uma resposta articulada entre todas as entidades envolvidas.

O Município de Coruche acompanha a situação em permanência, em articulação com as autoridades e agentes de proteção civil, e apela à população para que siga as informações oficiais, adote comportamentos de autoproteção e evite deslocações desnecessárias para zonas de risco.